Polizei Korbach

POL-KB: Korbach - Einbrüche in gastronomische Betriebe und Lagerräume: Polizei ermittelt zwei Tatverdächtige

Korbach (ots)

Gemeinsame Presseveröffentlichung der Staatsanwaltschaft Kassel und der Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg

In der Nacht von Freitag (28. Juni) auf Samstag (29. Juni) waren zunächst unbekannte Täter in Korbach in insgesamt vier gastronomische Betriebe und zwei Lagerräume eingebrochen. In drei Fällen waren sie ohne Beute geblieben. Ein weiterer Einbruch hatte sich bereits in der Nacht auf Donnerstag, 27. Juni, in einem Grillimbiss in der Korbacher Bahnhofstraße ereignet. Die Kriminalpolizei Korbach konnte zwei Tatverdächtige für die insgesamt sieben Einbruchsdiebstähle ermitteln.

Die Täter hatten bei den insgesamt sieben Einbrüchen in vier Fällen Bargeld und alkoholische Getränke im Gesamtwert von über 1.000 Euro erbeutet und einen Sachschaden von fast 1.000 Euro verursacht.

Bei den weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei Korbach ergab sich ein Tatverdacht gegen einen 26-Jährigen mit algerischer Staatsangehörigkeit und einen 28-Jährigen mit marokkanischer Staatsangehörigkeit, die im Landkreis Waldeck-Frankenberg wohnen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kassel erließ das Amtsgericht Kassel Durchsuchungsbeschlüsse für die Wohnungen der beiden Tatverdächtigen.

Am Donnerstag (4. Juli) und am Freitag (5. Juli) wurden die Durchsuchungsbeschlüsse durch die Polizei vollstreckt. Bei den Durchsuchungen fanden die Ermittler Beweismittel, darunter Diebesgut und wahrscheinlich zur Tatzeit getragene Bekleidung. Die beiden Tatverdächtigen konnten vorläufig festgenommen werden. Nach den weiteren polizeilichen Maßnahmen wurden sie mangels Haftgründen wieder entlassen, müssen sich aber demnächst wegen der sieben Einbrüche verantworten.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Korbach und der Staatsanwaltschaft Kassel dauern an. Dabei wird auch geprüft, ob die beiden Tatverdächtigen weitere Straftaten begangen haben könnten.

Andreas Thöne

Pressesprecher Staatsanwaltschaft Kassel

Dirk Richter

Pressesprecher Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell