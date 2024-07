POL-KB: Korbach - Sommerkampagne Wohnungseinbruch, Infostand der Polizei am Mittwoch, 10. Juli 2024, in Korbach

Korbach (ots) - Bisher unbekannte Täter haben am Mittwochnachmittag stangenweise Zigaretten aus dem Lagerraum eines Discounters in der Arolser Straße in Volkmarsen gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen. Die Täter waren gegen 17.45 Uhr über den Verkaufsraum in den Lagerbereich des Geschäfts gelangt. Hier hebelten ...

mehr