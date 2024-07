Polizei Korbach

POL-KB: Volkmarsen - Zigaretten aus Lager eines Discounters gestohlen, Polizei bittet um Hinweise

Korbach (ots)

Bisher unbekannte Täter haben am Mittwochnachmittag stangenweise Zigaretten aus dem Lagerraum eines Discounters in der Arolser Straße in Volkmarsen gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Täter waren gegen 17.45 Uhr über den Verkaufsraum in den Lagerbereich des Geschäfts gelangt. Hier hebelten sie eine Tür auf und verschafften sich so Zutritt zu einem separaten Lagerraum. Aus diesem entwendeten sie nach ersten Schätzungen etwa 50 Stangen Zigaretten der Marken John Player, Marlboro, Winston und Boston im Gesamtwert von etwa 4.000 Euro. Die Täter flüchteten wahrscheinlich durch einen Notausgang.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel. 05691-97990.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell