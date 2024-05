POL-SN: Radfahrer nach Vorfahrtsfehler verletzt

Schwerin (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sind mehrere Wahlplakate in Schwerin beschmiert worden. Insgesamt wurden 23 beschädigte Wahlplakate und Aufsteller in der Güstrower Straße sowie in der Knaudtstraße festgestellt. Betroffen sind Plakate und Aufsteller mehrerer Parteien. Sie wurden in roter und schwarzer Farbe teilweise mit Hakenkreuzen beschmiert, überwiegend wurden die zur wahlstendenen Personen ...

