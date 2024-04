Polizei Hamburg

POL-HH: 240422-2. ERINNERUNG - Prägung der 10-Euro Sammlermünze "Polizei" im Endspurt - Einladung an die Medien

Zeit: 23.04.2024, 15:00 Uhr

Ort: Bei der Neuen Münze 19, 22145 Hamburg-Rahlstedt

Am 25. April 2024 wird die 10-Euro Sammlermünze "Polizei" von der Bundesbank ausgegeben. Die Prägung der Münze ist in Hamburg daher in der finalen Phase.

Die Münze zum Thema "Polizei" ist die dritte Ausgabe im Rahmen der mehrjährigen bundesweiten Serie "Im Dienst der Gesellschaft", die die besondere Bedeutung von Berufsgruppen in den Fokus stellt. Finanzsenator Dr. Andreas Dressel und Polizeipräsident Falk Schnabel besuchen kurz vor dem Ausgabetermin die Hamburgische Münze.

Eine Teilnahme ist nur nach vorheriger Anmeldung möglich. Bitte melden Sie sich an bis Montag, 22. April, 18:00 Uhr, unter pressestelle@fb.hamburg.de

Rückfragen der Medien:

Finanzbehörde

Pressestelle Telefon: 040 42823 1662 E-Mail: pressestelle@fb.hamburg.de

