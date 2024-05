Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Fußgängerin verletzt - Autofahrer flüchtig - Polizei sucht Zeugen

Schwerin (ots)

Nachdem eine 35-jährige Frau durch einen Sprung zur Seite einen Zusammenstoß mit einem Auto zwar verhindern konnte, sich aber dennoch verletzte, ist der Fahrer flüchtig. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Die Fußgängerin habe am Freitagnachmittag gegen 14:50 Uhr die Knaudtstraße an der grün leuchtenden Ampel nahe Schelfstraße überquert, als ein Autofahrer aus Richtung Obotritenring sich näherte jedoch nicht anhielt und es in der weiteren Folge fast zu einem Zusammenstoß gekommen sei. Durch einen Sprung zur Seite habe die 35-jährige Deutsche eine Berührung mit dem Auto verhindern können, stürzte jedoch in Folge des Sprunges und verletzte sich. Nach der Unfallaufnahme wurde die Fußgängerin im Krankenhaus behandelt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zum flüchtigen Fahrzeugen bekannt geben können.

Hinweise können telefonisch unter 0385/5180-2224 oder -1560, über die Onlinewache www.polizei.mvnet.de<http://www.polizei.mvnet.de> übermittelt oder persönlich in den Polizeidienststellen bekannt gegeben werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell