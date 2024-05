POL-SN: Kind nach Unfall leicht verletzt

Schwerin (ots) - Am gestrigen Nachmittag kam es zu einem Auffahrunfall am Grünen Tal in Schwerin. Während des Einsatzes stellten die Beamten bei einem 67-jährigen Unfallbeteiligten einen Atemalkoholwert von 1,8 Promille fest. Der Vorfall ereignete sich gegen 17:00 Uhr. Im Bereich der dortigen Ampel fuhr ein 46-jähriger Autofahrer aus Schwerin dem alkoholisierten 67-jährigen Mann auf und verletzte sich leicht. An ...

