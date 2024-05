Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Radfahrer stürzt mit 2,17 Promille

Schwerin (ots)

Nachdem ein Radfahrer mit 2,17 Promille gestern Nachmittag stürzte, ist es Aufgabe des Kriminalkommissariats Schwerin die Umstände des Unfalls zu klären.

Der 43-jährige Deutsche stürzte gestern gegen 16:17 Uhr in der Dr.-Joseph-Herzfeld-Straße in Lankow und verletzte sich derart, dass er anschließend im Krankenhaus behandelt werden musste. Die Polizei nahm vor Ort den Unfall auf und sicherte Spuren. Aktuell wird geprüft inwiefern ein Autofahrer an diesem Vorfall beteiligt gewesen sein könnte oder ob es sich um einen sogenannten Alleinunfall des E-Bike Fahrers gehandelt haben könnte. Die Ermittler bitten hierbei mögliche Zeugen zum Unfallgeschehen um Hinweise (Tel. 0385/5180-2224).

