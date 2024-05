Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Diebstahl aus Wohnung - Täter nutzen Gelegenheit - Polizei rät zu Vorsorgemaßnahmen

Schwerin (ots)

Während gestern Abend ein Rentnerehepaar das Urlaubsgepäck auslud, nutzte ein Täter die ihm bietende Gelegenheit und entwendete Schmuck aus der Wohnung des Paares. Die Polizei bittet um Hinweise zum flüchtigen Täter.

Gegen 19:30 Uhr räumten die 82- und 83-jährigen Rentner ihr Gepäck aus dem Wagen in ihre Wohnung, hierzu ließen sie die Türen offenstehen. Ein bisher unbekannter Täter nutzte diese Gelegenheit aus, betrat die Wohnung der deutschen Geschädigten und durchwühlte das Inventar. Währenddessen betraten auch die Geschädigten die Räumlichkeiten und ertappten den Mann, der daraufhin flüchtete. Ein Versuch den Flüchtenden zu stoppen misslang. Die 83-Jährige wurde hierbei leicht verletzt. Der Täter entwendete ersten Erkenntnissen zu Folge Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro. Die Polizei bittet nun um Hinweise zum Täter, insbesondere werden Zeugen gesucht, die den schlanken Mann bei der Flucht von der Wismarsche Straße Höhe Dr.-Hans-Wolf-Straße in Richtung Edeka gesehen haben.

Das Eigentumsdelikte ein Schwerpunkt der polizeilichen Arbeit in Schwerin ist, geht aus er veröffentlichten polizeilichen Kriminalstatistik hervor. Die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle ist fortlaufend mit Präventionsveranstaltungen aktiv und gibt hilfreiche Tipps zur Vorsorge. KHK Michael Schubbe weiß: Die Täter sind immer darauf bedacht, unbeobachtet und schnell an das Eigentum anderer zu gelangen. Gerade jetzt, in der wärmer werdenden Zeit können folgende Maßnahmen schützen:

- Wenn Sie Ihr Haus oder Ihre Wohnung verlassen - auch nur für kurze Zeit - schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab. - Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster. - Haben sie Ihre Räumlichkeiten während des Lüftens des Erdgeschosses im Blick. - Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück. - Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei.

Bei der beginnenden Urlaubsvorbereitung sollte zusätzlich der Schutz vor Einbrüchen in den eigenen vier Wänden beachtet werden. Sichere Zeichen längerer Abwesenheit sind u.a. überquellende Briefkästen, nicht gemähter Rasen, über Tage unveränderte Fensterläden, volle Mülltonnen vor dem Grundstück. Deshalb: Bitten sie Freunde, Verwandte oder vertraute Nachbarn ihr Haus bzw. Wohnung im Blick zu haben und "bewohnt" erscheinen zu lassen. Beispielsweise

- Rollläden in unregelmäßigen Zeiten betätigen lassen. - Auch das Licht sollte zu unterschiedlichen Zeiten im Haus brennen und - der Briefkasten täglich geleert werden.

Ausführliche Informationen zum Thema sind im Internet unter www.polizei-beratung.de zu finden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell