POL-VDMZ: Zeugenaufruf - Diebstahl von ca. 300m Kupferkabel von der Autobahnbaustelle Rheinböllen

Wörrstadt (ots) - Am Morgen des 10.11.2023 kommt es an der Anschlussstelle Biebelnheim, BAB 63 in Fahrtrichtung Mainz, zu insgesamt vier Verkehrsunfällen, darunter einer mit Personenschaden (leicht verletzt) und zwei mit anschließender Unfallflucht. Offensichtlich erkannten und beachteten die Verkehrsteilnehmer ...

mehr