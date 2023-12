Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Auffahrunfall auf der Theodor-Heuss-Allee/ Zeugen gesucht (18.12.2023)

Tuttlingen (ots)

Am Montagnachmittag, gegen 15.45 Uhr, ist es auf der Theodor-Heuss-Allee zu einem Auffahrunfall gekommen, bei dem ein Gesamtschaden in Höhe von rund 2.500 Euro entstanden ist. Ein 25-jähriger Fahrer eines Sattelzuges war auf der Theodor-Heuss-Allee in Richtung des Kreisverkehrs unterwegs. Auf Höhe eines Lebensmittelgeschäftes schaltete der Notfallassistent des 40 Tonners ein und der Fahrer bremste diesen ab. Unmittelbar danach kam es zum Zusammenstoß mit einem vor dem Sattelzug fahrenden Skoda Octavia eines 53-Jährigen. Da die Unfallbeteiligten unterschiedliche Äußerungen zum Unfallhergang machten, sucht die Polizei Tuttlingen nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Diese sollten sich unter der Telefonnummer 07461 941-0 melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell