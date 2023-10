Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Mit Reizstoff besprüht +++ Wohnhaus von Einbrechern heimgesucht +++ Ohne gültige Fahrerlaubnis erwischt und Schreckschusswaffe sichergestellt +++ Aktueller Blitzerreport

1. Mit Reizstoff besprüht,

Wiesbaden, Schwalbacher Straße, 19.10.2023, 07.45 Uhr,

(pl)Im Rahmen einer Auseinandersetzung in der Schwalbacher Straße wurden am Donnerstagmorgen mehrere Personen von einem unbekannten Täter mit Reizstoff besprüht. Eine 23-jährige Frau und deren 21-jähriger Begleiter waren gegen 07.45 Uhr mit dem späteren Angreifer im Bereich der Bushaltestelle an der Ecke zur Dotzheimer Straße aneinandergeraten. Im Verlauf des Streits habe der Unbekannte dem 21-Jährigen ins Gesicht geschlagen und dann beide mit Reizstoff attackiert. Von dem versprühten Reizstoff wurden auch noch drei in der Nähe befindliche Personen getroffen und verletzt. Der Angreifer soll nach der Tat in Richtung Oranienstraße davongelaufen sein. Er wurde als ca. 40 Jahre alt, etwa 1,60-1,70 Meter groß und kräftig mit heller Haut beschrieben. Getragen habe er eine schwarze Jacke, eine blaue Jeans und einen dunklen Rucksack. Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 entgegen.

2. Wohnhaus von Einbrechern heimgesucht, Wiesbaden-Biebrich, Josef-Brix-Straße, 19.10.2023, 14.50 Uhr bis 15.35 Uhr,

(pl)Am Donnerstagnachmittag wurde ein Wohnhaus in der Josef-Brix-Straße von Einbrechern heimgesucht. Die Täter hebelten eine Terrassentür des Hauses auf, um sich Zutritt zu den Räumlichkeiten zu verschaffen. Anschließend durchsuchten sie die Wohnräume nach Wertgegenständen und erbeuteten diverse Schmuckstücke sowie Bargeld. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Ohne gültige Fahrerlaubnis erwischt und Schreckschusswaffe sichergestellt, Wiesbaden, Kaiser-Friedrich-Ring, 20.10.2023, 04.10 Uhr,

(pl)Am frühen Freitagmorgen hat die Polizei bei einer Verkehrskontrolle in Wiesbaden einen Autofahrer ohne gültige Fahrerlaubnis erwischt und eine mitgeführte Schreckschusswaffe sichergestellt. Eine Streife kontrollierte den 22-jährigen Audifahrer gegen 04.10 Uhr im Kaiser-Friedrich-Ring. Zunächst kam heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Im weiteren Verlauf wurde bei der Kontrolle noch eine Schreckschusswaffe aufgefunden und sichergestellt. Der 22-Jährige muss sich nun wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz und wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis in entsprechenden Ermittlungsverfahren verantworten.

4. Aktueller Blitzerreport,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie die Messstellen für die kommende Woche:

Montag: A66 Ri. RÜD, zw. AS Frauenstein & AK Schierstein

Dienstag: A3 Ri. FFM, Höhe Parkplatz Theißtal

Donnerstag: Bundesstraße 263

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichen, auch unangekündigte Messstellen geben kann.

Autobahnpolizei

1. Zwei Verletzte bei Auffahrunfall,

Wiesbaden, Bundesautobahn 3, Donnerstag, 19.10.2023, 16:05 Uhr

(wie) Bei einem Auffahrunfall auf der A 3 bei Wiesbaden wurden am Donnerstagnachmittag zwei Menschen verletzt. Ein 66-jähriger Schweizer befuhr mit einem Renault die A 3 auf dem linken der drei Fahrstreifen in Richtung Köln. Als die vorausfahrenden Fahrzeuge verkehrsbedingt bremsen mussten, bemerkte dies der Renault-Fahrer zu spät und prallte gegen das Heck eines Audi, der von einem 47-Jährigen gesteuert wurde. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls noch gegen den vorausfahrenden VW eines 56-Jährigen geschoben. Bei dem Unfall wurden die beiden Insassen des Renault verletzt, beide brachte der Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Den Renault musste die Autobahnpolizei abschleppen lassen, der Sachschaden wird auf circa 19.000 EUR geschätzt.

2. Randalierer aus Reisebus geholt,

Wiesbaden, Bundesautobahn 3, Donnerstag, 19.10.2023, 15:50 Uhr

(wie) Die Autobahnpolizei hat am Donnerstagnachmittag einen Randalierer aus einem Reisebus geworfen. Der Fahrer eines Flixbuses rief gegen 15:50 Uhr die Polizei, da ein Fahrgast andere Mitfahrer beleidigte, laut Musik hörte und dessen Anweisungen ignorierte sowie den Bus auf Aufforderung nicht verlassen wollte. Da der Fahrer somit den Bus nicht sicher steuern konnte, hatte er an der Tank- und Rastanlage Medenbach angehalten. Dort holte eine Streife den betrunkenen 52-Jährigen von seinem verdreckten Sitz, auch den Beamten gegenüber war er äußert unkooperativ und uneinsichtig gegenüber. Somit setzte der Bus schließlich die Fahrt ohne den Störenfried weiter. Damit der Betrunken keine weiteren Gefahren an der Autobahn verursachen konnte, brachte die Streife ihn zum Hauptbahnhof Wiesbaden. Von da aus konnte er seine Reise fortsetzen.

