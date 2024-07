POL-KB: Vöhl - Gemeinschaftlicher Ladendiebstahl, Unbekannte stehlen Waren im Wert von etwa 500 Euro

Korbach (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag beschädigte ein Unbekannter insgesamt fünf Autos in Korbach. Er verursachte dadurch eine Gesamtschaden von mehreren tausend Euro. Die Polizei sucht Zeugen. Alle fünf Autos standen in der Korbacher Tulpenstraße. An vier Pkw wurden Außenspiegel beschädigt, an einem die Windschutzscheibe. Betroffen waren die Marken Renault, Mitsubishi, VW, Seat und Citroen. Die ...

