Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Kleintransporter aufgebrochen

Minden (ots)

(SN) Wegen der Aufbrüche dreier Kleintransporter auf dem Hohenzollernring, am Weingarten und dem Unterdamm sucht die Polizei gegenwärtig nach Zeugen.

So brachen Unbekannte in der Zeit Mittwoch, 17.30 Uhr bis Donnerstag, 6.50 Uhr einen am Hohenzollernring stehenden Renault Master auf und entwendeten aus diesem Elektrowerkzeuge.

Ebenfalls in den Stunden zu Donnerstag öffneten Kriminelle zwischen 23.50 Uhr und 6.40 Uhr einen am Weingarten auf dem Parkplatz gegenüber der Stadtbibliothek stehenden Renault Kangoo gewaltsam. Aus diesem fehlte letztlich der Inhalt eines Werkzeugkoffers.

Auch ereignete sich den bisherigen Erkenntnissen zufolge in der gleichen Nacht gegen 2 Uhr der Aufbruch eines Renault Trafic. Der hatte abgestellt am Unterdamm gestanden. Die Beutehöhe ist in diesem Fall Gegenstand der Ermittlungen.

Hinweise zu den drei Taten bitte an die Polizei unter Telefon (0571) 88660.

Die Polizei empfiehlt grundsätzlich in abgestellte Fahrzeugen keine Wertsachen zurückzulassen, sondern diese mitzunehmen. "Fahrzeuge bieten keinen Einbruchsschutz. Die Täter kennen alle vermeintlichen Verstecke in den Kraftfahrzeugen", so die Botschaft der Polizei.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell