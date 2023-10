POL-PDNR: Ladendiebstahl im REWE

Neuwied (ots) - Neuwied - Am 30.10.2023 führte die PI Neuwied zwischen 07:30 Uhr und 08:00 Uhr Verkehrskontrollen im Bereich der Schulen durch. In den insgesamt 20 kontrollierten Fahrzeugen wurden in 3 Fällen Kinder ohne jegliche Sicherung befördert, 6 Kinder waren nicht ordnungsgemäß angeschnallt, ein Erwachsener war ebenfalls nicht angeschnallt und in einem Fall wurden eine Anzeige wegen falschen Parkens erfasst. ...

