Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannte brechen in Wohnung ein

Bild-Infos

Download

Neuss (ots)

Am Donnerstag (03.08.), gegen 14:55 Uhr, wurde die Polizei zur Liedmannstraße in Neuss gerufen. Dort waren Unbekannte zwischen 10:30 und 14:50 Uhr in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. Die Bewohnerin, eine 73- jährige Neusserin, hatte um 10:30 Uhr ihre Wohnung verlassen und die Wohnungstür verschlossen. Als sie um 14:50 Uhr zu ihrer Wohnanschrift zurückkehrte, kamen ihr bereits im Treppenhaus zwei unbekannte Personen entgegengerannt. An ihrer Wohnungstür angekommen, musste sie feststellen, dass diese offen stand und stark beschädigt war. In der Wohnung standen mehrere Schränke offen. Ob die Täter Beute machten und ob die beiden Personen, die der Geschädigten im Treppenhaus entgegenkamen, im Zusammenhang mit der Tat stehen, ist derzeit Bestandteil der Ermittlungen.

Bei den Personen im Treppenhaus habe es sich um einen Mann und eine Frau gehandelt, beide mit südländischem Erscheinungsbild, dunklen Augen, circa 25 bis 35 Jahre alt, 170 Zentimeter groß und schlanker Statur. Der Mann, mit einer auffälligen Stirn, habe kurzes, dunkles, gelocktes Haar getragen. Die Frau, mit auffälliger Nase, habe ebenfalls dunkles Haar gehabt.

Die Ermittlungen werden beim Kriminalkommissariat 14 geführt.

Personen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Die Polizei im Rhein-Kreis Neuss berät Eigentümer und Mieter kostenlos zum Tehma Einbruchschutz. Vierlfach lassen sich Einbrüche durch technische Sicherungsmaßnahmen wirkungsvoll vehindern. Es werden auch Tipps zum sicherheitsbewussten Verhalten gegeben, sodass es auch mit einfachen Mitteln möglich ist, Ihr Haus oder Ihre Wohnung in Abwesenheit bewohnt aussehen zu lassen. Auf diesem Wege können Sie das Einbruchrisiko senken. Interessenten werden ebenfalls gebeten, sich bei der Telefonnummer 02131 3000 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell