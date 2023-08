Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Betrüger geben sich als Polizeibeamte aus

Dormagen (ots)

Eine unbekannte Frau kontaktierte am Mittwoch (02.08.) einen 67 Jahre alten Dormagener und gab sich am Telefon mit weinerlicher Stimme als seine Tochter aus. Das Telefonat wurde schnell von einem vermeintlichen Polizeibeamten übernommen. Dieser gab an, dass die Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätte. Durch eine Kautionszahlung könne die Tochter aus der Untersuchungshaft entlassen werden. Der Dormagener machte sich auf den Weg zu seiner Bank um das geforderte Geld abzuholen. Glücklicherweise setze er seine Ehefrau über den vermeintlichen Verkehrsunfall und die Kautionszahlung in Kenntnis. Sie rief daraufhin den Notruf, welcher ihr bestätigte, dass es sich um einen Betrug handelt. Ihr Ehemann konnte darüber noch rechtzeitig aufgeklärt werden. Es kam zu keiner Übergabe.

Die Polizeibeamten sensibilisierten das Ehepaar hinsichtlich weiterer Betrugsarten.

Das Kriminalkommissariat 12 hat die Ermittlungen aufgenommen. Der beste Schutz gegen die Maschen der Betrüger ist, ihre Tricks zu kennen. Informationen finden Sie dazu auch im Internet: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/vorsicht-vor-betruegern

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell