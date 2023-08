Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Minderjähriger Autofahrer flüchtet vor Polizei und wird gestellt

Grevenbroich (ots)

Beamte der Polizeiwache Grevenbroich fuhren am Mittwoch (02.08.) gegen 23:45 Uhr Streife in Frimmersdorf, als ihnen auf der Frankenstraße ein Fahrzeug mit augenscheinlich deutlich überhöhter Geschwindigkeit entgegen kam. Die Beamten entschlossen sich, dass Fahrzeug anzuhalten und fuhren diesem nach. Die Fahrt ging mit überhöhter Geschwindigkeit durch einige Nebenstraße der Straße Auf dem Leuchtenberg weiter und endete Am Rückertsgraben. Hier verließ der Fahrer sein Fahrzeug bei laufendem Motor und flüchtete zu Fuß in eine angrenzende Grünanlage, wo er wenig später durch weitere Polizeikräfte angetroffen und kontrolliert werden konnte.

Nun stellte sich auch heraus, warum er flüchtete - er war augenscheinlich alkoholisiert und hatte seinen Führerschein bereits vor wenigen Wochen abgeben müssen, zudem war er erst 17 Jahre alt und eine berechtigte Begleitperson war während der Fahrt nicht mit im Fahrzeug.

Der Grevenbroicher wurde zur Durchführung weiterer polizeilicher Maßnahmen zu einer Polizeiwache gebracht, wo ihm auch durch einen Arzt eine Blutprobe zur Feststellung des Alkoholgehaltes entnommen wurde.

Auf den Minderjährigen wartet nun ein Strafverfahren unter anderem wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Fahren unter Einfluss alkoholischer Getränke.

Das Verkehrskommissariat 2 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell