POL-KB: Frankenberg- Stühle und Tische von Terrasse eines Cafés gestohlen

Korbach (ots) - Am späten Samstagabend kam es in einem Wohnhaus in der Hauptstraße in Haina-Battenhausen zu einem Zimmerbrand. Es wurden keine Personen verletzt, die Brandursache ist noch unklar. Gegen 22.00 Uhr wurde der Zimmerbrand durch den Bewohner einer Wohnung im Obergeschoss bei der Leitstelle gemeldet. Die Feuerwehren aus Haina und mehreren Ortsteilen konnten ...

mehr