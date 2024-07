Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar, L424

Lkr. Rottweil) Motorradfahrer bei Unfall tödlich verletzt (25.07.2024)

Sulz am Neckar - L 424 (ots)

Bei einem Unfall auf der Landesstraße 424 zwischen Fischingen und Sulz am Neckar ist am Donnerstagmorgen ein Motorradfahrer tödlich verletzt worden. Ein 59-Jähriger war gegen 9:30 Uhr, mit einer BMW 1250 GS auf der L 424 in Richtung Sulz am Neckar unterwegs. Als der Biker ausscherte, um einen vorausfahrenden Lastwagen zu überholen, übersah er, dass der Lastwagen gerade nach links auf einen Parkplatz abbog. In der Folge stießen die beiden Fahrzeuge zusammen und der Motorradfahrer stürzte. Die Maschine geriet von der Fahrbahn ins Bankett. Der 59-Jährige hingegen rutschte gegen einen neben der Fahrbahn befindlichen Stein. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Die Unfallstelle war während er Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge für mehrere Stunden komplett gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell