POL-KN: (Bodman-Ludwigshafen, Lkr. Konstanz) Unfallflucht im Gäßleweg - schwarzen VW Golf angefahren und geflüchtet (25.07.2024)

Bodman-Ludwigshafen (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat am Donnerstag, im Zeitraum zwischen 07.30 Uhr und 10 Uhr, eine Unfallflucht im Gäßleweg begangen. Der Unbekannte stieß - vermutlich beim Rangieren - gegen die Fahrertür des im Bereich Gäßleweg/Holderweg geparkten schwarzen VW Golf. Ohne den Unfall zur Anzeige zu bringen fuhr er anschließend jedoch davon. An dem Golf entstand dabei ein Schaden in Höhe von rund 2.500 Euro.

Sachdienliche Hinweise auf den flüchtigen Autofahrer nimmt der Polizeiposten Bodman-Ludwigshafen, Tel. 07773 920017, entgegen.

