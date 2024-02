Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Riegel: Fahren unter Drogeneinwirkung

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 27.02.2024, führte eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Emmendingen gegen 18:45 Uhr eine Verkehrskontrolle in der Forchheimer Straße in Riegel durch.

Hierbei konnte ein 18-jähriger Fahrer eines E-Scooters festgestellt werden, der augenscheinlich unter Einwirkung von Betäubungsmitteln stand. Beim Fahrer wurde ein Drogentest durchgeführt, der den Eindruck der Beamten bestätigte. Gegen den Mann wird eine Anzeige beim Landratsamt Emmendingen vorgelegt.

RE

