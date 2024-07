Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Allensbach, B33, Lkr. Konstanz) Unfall im Baustellenbereich B33 bei Allensbach-Ost - drei Personen verletzt (25.07.2024)

Allensbach, B33 (ots)

Mehrere Personen sind bei einem Unfall im Baustellenbereich der Bundesstraße 33 bei Allensbach-Ost am Donnerstagmorgen verletzt worden. Eine 19-jährige Polo-Fahrerin kam beim Abbiegen nach links aus unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit ihrem Wagen in die Leitplanke. Sowohl die 19-Jährige als auch zwei weitere Insassen im Alter von 19 und 21 Jahren erlitten dabei Verletzungen und mussten zur Untersuchung vorsorglich in ein Krankenhaus. Um den nicht mehr fahrbereiten Polo kümmerte sich ein Abschleppdienst. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt.

