Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Auffahrunfall auf der B311 zwischen Tuttlingen und Möhringen - insgesamt rund 11.000 Euro Blechschaden (24.07.2024)

Tuttlingen (ots)

Insgesamt rund 11.000 Euro Blechschaden sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Mittwochnachmittag auf der Bundesstraße 33 zwischen Tuttlingen und Möhringen ereignet hat. Ein 19-jähriger VW Caddy-Fahrer erkannt zu spät, dass es zu einem Rückstau kam und prallte in das Heck eines vor ihm fahrenden und abbremsenden Seat Ibiza eines 24-Jährigen. Am Caddy entstand Sachschaden in Höhe von rund 4.500 Euro, am Seat in Höhe von rund 6.500 Euro.

