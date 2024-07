Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Allensbach, B33, Lkr. Konstanz) Unbekannte beschädigen und beschmieren Lärmschutzwand an der B33-Baustelle (24./25.07.2024)

Allensbach, B33

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag die an der Baustelle an der Bundesstraße 33 bei Allensbach errichtete Lärmschutzwand beschmiert und die Gummibeschichtung beschädigt. Die Höhe des dadurch verursachten Schadens dürfte im Bereich von rund 1.500 Euro liegen.

Sachdienliche Hinweise auf die unbekannten Täter nimmt der Polizeiposten Allensbach unter der Tel. 07533 99700-0, entgegen.

