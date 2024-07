Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Roller- und Radfahrer stoßen zusammen (30.09.2023)

VS-Schwenningen (ots)

Glücklicherweise nur leichte Verletzungen erlitten haben ein Rollerfahrer und eine Radfahrerin bei einem Unfall auf der Einmündung Engelstraße und Adlerweg am Mittwochmorgen. Ein 63-jähriger Vespa-Fahrer bog, gegen 9 Uhr, vom Adlerweg nach links in die Engelstraße ein. Gleichzeit fuhr eine 22-jährige Radfahrerin in die Einmündung ein und missachtete die Vorfahrt des Roller-Fahrers. Beide kam durch den Zusammenstoß zu Fall und verletzten sich leicht. Ein Rettungswagen versorgte die Beiden vor Ort. Es entstand nur geringer Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell