POL-UL: (BC) Biberach- Arbeitsunfall endet tödlich

Am Mittwoch überschlug sich in Biberach ein Mann mit einem Rasentraktor.

Ulm (ots)

Der 56-Jährige war am Nachmittag mit Mäharbeiten auf seinem Grundstück beschäftigt. Dabei nutzte er einen motorisierten Aufsitzrasenmäher. An einer Böschung geriet er mit seinem Fahrzeug wohl zu nah an einen Abhang. Dann stürzte er mit dem Rasentraktor einen etwa fünf Meter hohen Abhang hinab. Das Arbeitsgerät überschlug sich und begrub den Mann unter sich. Der 56-Jährige erlitt dabei tödliche Verletzungen.

++++1352975 (JS)

