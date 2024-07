Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Kradfahrer schwer verletzt

Nicht mehr unter Kontrolle hatte ein 21-Jähriger seine Maschine am Mittwoch bei Geislingen.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 20.45 Uhr. Der 21-Jährige fuhr mit seiner Yamaha von Türkheim in Richtung Nellingen. In einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über sein Motorrad und landete in einem Graben. Danach wurde er mehrere Meter durch die Luft geschleudert und schwer verletzt. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Das Polizeirevier Geislingen nahm den Unfall auf und schätzt den Schaden an der Yamaha auf etwa 1.000 Euro.

