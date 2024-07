Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Mit Pfefferspray gesprüht

Zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen kam es am Mittwoch in Ulm.

Gegen 19 Uhr meldeten Zeugen eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in der Friedrich-Ebert-Straße vor dem Bahnhof. Aus bislang noch unbekannten Gründen kam es zur tätlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen. In dessen Verlauf soll ein 24-Jähriger mit Pfefferspray auf seine Kontrahenten gesprüht haben. Durch das Pfefferspray wurden sechs Personen im Alter zwischen 16 und 27 Jahren getroffen. Die Polizei (Tel. 0731/188-3312) hat die Ermittlungen aufgenommen und versucht nun herauszufinden, wer in welchem Umfang an der Auseinandersetzung beteiligt war.

