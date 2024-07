Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Unterstadion - Nicht mehr fahrtauglich

Zu viel getrunken hatte ein Autofahrer am Mittwoch in Unterstadion.

Ulm (ots)

Eine Zeugin meldete der Polizei gegen 18 Uhr einen verkehrsauffälligen Autofahrer. Zwischen Rottenacker und Bettighofen entdeckte die Polizeistreife den Schlangenlinien fahrenden Peugeot. Auf Anhaltesignale reagierte der Fahrer zunächst nicht und hielt in Bettighofen an. Bei der Kontrolle roch der 68-jährige Fahrer nach Alkohol. Ein Alkomattest ergab einen Wert deutlich über dem Erlaubten. In einem Krankenhaus wurde ihm Blut abgenommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Er sieht nun einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr entgegen.

+++++++ 1351842(TH)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell