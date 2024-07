Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim/B30- 59-Jähriger tödlich verletzt

Am Donnerstag ereignete sich ein schwerer Unfall auf der B30 bei Laupheim.

Ulm (ots)

Um 7.08 Uhr war der 59-Jährige auf der B30 von Ulm in Richtung Biberach unterwegs. Aus ungeklärter Ursache kam der Ford-Fahrer auf Höhe der Anschlussstelle Laupheim-Süd nach rechts von der Straße ab. Dort überschlug sich das Fahrzeug. Das Auto kam an einem Brückenpfeiler zum stehen. Der Fahrer erlitt bei dem Unfall tödliche Verletzungen. Die Verkehrspolizei Laupheim hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Zur Unfallaufnahme musste die B30 in Fahrtrichtung Süd gesperrt werden. Die Straßenmeisterei richtete eine Umleitung ein. Ein Abschlepper barg das Fahrzeug. Gegen 9.23 Uhr war die Fahrbahn wieder frei.

++++1351119

