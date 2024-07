Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Schussenried - Nicht aufgepasst

Ein 20-Jähriger achtete am Dienstag bei Bad Schussenried nicht auf den Verkehr.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich kurz vor 17 Uhr. Der 20-Jährige fuhr von Aichbühl in Richtung Landesstraße 275. Dort achtete er nicht auf die vor ihm befindlichen Autos. Die hatten aufgrund des Verkehrs warten müssen. Der Fahrer des BMW konnte nicht mehr bremsen und prallte einem VW Multivan in das Heck. Der VW wurde auf einen davor befindlichen Skoda geschoben. Die Polizei schätzt den Sachschaden an den drei Autos auf etwa 11.000 Euro. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der 20-Jährige Unfallverursacher erlitt leichte Verletzungen. Die anderen Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

+++++++ 1342306 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell