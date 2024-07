Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Hinterrad gestohlen

Am Dienstag stahlen zwei Unbekannte das Hinterrad eines Trekkingrades an einer Schule in Ehingen.

Ulm (ots)

Ein Zeuge sprach die Polizei bei einer Streifenfahrt auf eine verdächtige Wahrnehmung an. Er beobachtete wohl kurz zuvor, gegen 11.45 Uhr, an einer Schule in der Hehlestraße einen möglichen Diebstahl. Die beiden Männer flüchteten unerkannt. Bei einer Überprüfung stellten die Beamten fest, dass von einem Fahrrad das Hinterrad abmontiert und gestohlen wurde. Die Polizei Ehingen (Tel: 07391/5880) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Den ersten Erkenntnissen zufolge soll es in den vergangenen Wochen zu drei weiteren Diebstählen an Fahrrädern gekommen sein. Ob ein Tatzusammenhang besteht ist derzeit noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen.

Hinweis der Polizei:

Tipps zum Schutz vor Fahrrad-Diebstahl und Infos zum Fahrradpass finden Sie auf der Seite www.polizei-beratung.de.

