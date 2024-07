Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaubeuren - Kinder begrapscht

Am Sonntag soll ein 26-Jähriger in Blaubeuren zwei Mädchen sexuell bedrängt haben.

Ulm (ots)

Gegen 17.45 Uhr gingen die beiden zwölfjährigen Mädchen von der Stadt in Richtung Bahnhof. Am Bahnhof begegneten sie einem Mann, der auf einer Treppe saß. Der Mann machte wohl anzügliche Gesten gegenüber den Mädchen und beleidigte diese. Als die verängstigten Kinder zügig weitergingen, sprang der Mann auf und verfolgte sie. Obwohl die Mädchen um Hilfe schrieen, soll er eine der beiden körperlich angegangen und begrapscht haben. Anwohner kamen den Mädchen zu Hilfe und verständigten die Polizei. Eine Streife des Polizeireviers Ehingen nahm den mutmaßlichen Täter, ein 26-jährigen Mann mit pakistanischer Staatsbürgerschaft, vor Ort widerstandslos fest. Rettungskräfte kümmerten sich um die Geschädigten, die nach dem Angriff unter Schock standen. Die Polizei verbrachte den Mann in eine psychiatrische Klinik.

Die Kriminalpolizei Ulm hat die weiteren Ermittlungen wegen des Sexualdelikts aufgenommen.

++++ 1326982

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell