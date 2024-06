Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallfluchten - Sachbeschädigung - Katalysator entwendet - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: Parkende PKWs beschädigt

Ein BMW, der am Mittwoch zwischen 18 Uhr und 18:10 Uhr auf dem Parkplatz des Tiefen Stollens in der Straße Erzhäusle geparkt war, wurde in dieser Zeit von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle.

Auf dem Parkplatz der Limes-Thermen in der Osterbucher Steige wurde am Mittwoch zwischen 10:10 Uhr und 14.10 Uhr ein dort geparkter Opel Corsa beschädigt. Auch hier entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle.

Hinweise auf diese Unfallfluchten nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361/5240 entgegen.

Hüttlingen: Anhänger macht sich selbstständig

Am Mittwoch um 17:45 Uhr befuhr ein 69-jähriger Lenker eines Toyota mit Anhänger den Kreisverkehr am "Albanus" in Richtung Aalen, als sich plötzlich die abnehmbare Anhängerkupplung an seinem Fahrzeug löste und der angehängte Anhänger daraufhin davon rollte. Dieser prallte im weiteren Verlauf gegen ein Verkehrszeichen und verursachte einen Schaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Oberkochen: Mit Omnibus kollidiert

Eine 48-jährige Lenkerin eines VW Golf wollte am Mittwoch um kurz nach 16 Uhr in der Heidenheimer Straße nach rechts abbiegen. Hierbei kollidierte si mit einem bereits dort fahrenden IVECO Omnibus. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt, allerdings entstand ein Schaden in Höhe von etwa 7.000 Euro.

Aalen: Sachbeschädigung im Kindergarten

Auf dem Gelände eines Kindergartens in der Hirschbachstraße wurde während den Pfingstferien ein neu gebauter hölzerner Regenunterstand erheblich beschädigt. Es wurden zum Teil Bretter herausgeschlagen, Schrauben abgebrochen und das gesamte Holzgerüst beschädigt. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361/5240 entgegen.

Kirchheim am Ries: Auffahrunfall

Hintereinander befuhren mehrere PKW-Lenker am Mittwochabend um 20:30 Uhr die L1060 von Benzenzimmern in Richtung Wallerstein. Kurz nach der Ortschaft Benzenzimmern wollte der Lenker des vorausfahrenden Fahrzeugs nach links auf einen dortigen Wanderparkplatz abbiegen. Aufgrund Gegenverkehrs musste der 40-Jährige hierzu seinen Opel abbremsen. Eine nachfolgende 21-jährige Audi-Lenkerin erkannte dies rechtzeitig und bremste ihr Fahrzeug ebenfalls ab. Ein wiederum dahinterfahrender 29-jähriger Alfa-Lenker erkannte die Verkehrssituation jedoch zu spät und fuhr auf den Audi der 21-Jährigen auf. Bei dem Unfall wurde der Unfallverursacher leicht verletzt. An dem Alfa-Romeo und an dem Audi entstand Totalschaden in Höhe von insgesamt etwa 30.000 Euro. Zur Unfallaufnahme und Reinigung der Fahrbahn musste die L1060 kurzzeitig komplett für den Verkehr gesperrt werden.

Ellwangen: Gegen Verkehrsinsel gefahren

Aus Unachtsamkeit fuhr am Mittwoch um 15.15 Uhr eine 85-jährige Lenkerin eines VW Golf gegen eine Verkehrsinsel in der Haller Straße. Bei dem Unfall wurde die Verursacherin leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Am Mittwoch gegen 22:10 Uhr beschädigte ein Unbekannter beim Rückwärtseinparken einen in der Ledergasse abgestellten BMW. Anschließend verließ er die Unfallörtlichkeit unerlaubt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 entgegen.

Bettringen: Katalysator entwendet

Zwischen Mittwoch, 29.05. und Montag wurde aus einem VW, welcher in der Donaustraße abgestellt war, der Katalysator von Unbekannten fachmännisch ausgebaut und entwendet. Der Schaden beläuft sich auf etwa 400 Euro. Hinweise nimmt der Polizeiposten Bettringen unter 07171/7966490 entgegen.

