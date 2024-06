Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: PKW kollidiert mit Omnibus - Fahrräder entwendet - Motorradfahrer fährt auf Rettungswagen auf

Aalen (ots)

Aalen: PKW kollidiert mit Omnibus

Am Mittwoch um 7:15 Uhr wollte eine 42-jährige Lenkerin eines Seat von der Brandenburger Straße nach rechts in den Johann-Gottfried-Spießhofer-Ring abbiegen. Hierbei scherte sie soweit aus, dass sie mit einem dort fahrenden Omnibus kollidierte. Von dem Bus wurde der Seat nach rechts abgewiesen und prallte letztendlich gegen eine Mauer. Bei dem Unfall wurde eine 28-jährige Frau im Omnibus leicht verletzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 17.000 Euro.

Waldstetten: Fahrräder entwendet

Im Chaos der Aufräumarbeiten durch das Hochwasser wurden am Dienstag um 10 Uhr in der Schorrenweiherstraße zwei dortige abgestellte und zusammengekettete Fahrräder der Marken Canon Spectral Fully, rot und ein schwarzes Specialized Hardtail im Wert von insgesamt etwa 2500 Euro entwendet. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib der Räder nimmt der Polizeiposten Waldstetten unter der Rufnummer 07171/42454 entgegen.

Aalen: Motorradfahrer fährt auf Rettungswagen auf

Am Mittwochmorgen um 7:15 Uhr befuhren hintereinander eine 20-jährige Lenkerin eines Rettungswagens und ein 36-jähriger Lenker eines Kawasaki-Motorrades die Einfädelspur der B19 vom Burgstallkreisel kommend in Fahrtrichtung Industriegebiet-West. Aufgrund von Verkehr auf der B19 war ein Einfädeln nicht möglich, so dass die Lenkerin des Rettungswagens ihr Fahrzeug abbremsen musste. Der dahinterfahrende Motorradfahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf den Rettungswagen auf. Hierbei stürzte er und verletzte sich schwer. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 8.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell