Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Scheibe eingeschlagen - Unfallflucht - PKW übersehen

Aalen (ots)

Ellwangen: Unfallflucht

Am Dienstag streifte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer, zwischen 7:30 Uhr und 12:40 Uhr, in der Sebastian-Merkle-Straße einen dort am Straßenrand geparkten VW einer 45-Jährigen. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher und hinterließ einen Schaden in Höhe von rund 2500 Euro. Hinweise erbittet das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300.

Neuler: PKW übersehen

Um in der Daimlerstraße nach links in eine Einfahrt einzubiegen, musste am Dienstag gegen 12:30 Uhr ein 50-jähriger LKW-Fahrer sein Fahrzeug rückwärts rangieren. Hierbei übersah er einen hinter ihm stehenden Seat. Es kam zum Unfall bei dem ein Schaden in Höhe von rund 5200 Euro entstand.

Schwäbisch Gmünd: Scheibe eingeschlagen

An einem in der Uferstraße abgestellten Opel wurde am Mittwoch zwischen 4 Uhr und 5:30 Uhr die Beifahrerscheibe eingeschlagen. Anschließend wurde aus dem Fahrzeug ein Rucksack entwendet, indem sich Kopfhörer sowie ein Geldbeutel befanden. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 300 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell