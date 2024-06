Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Diebstahl aus PKW, Randaliere werfen Glasflaschen auf Kindergartengelände

Aalen (ots)

Crailsheim: Diebstahl aus PKW

Zwischen Samstag 20:30 Uhr und Montag 9:00 Uhr wurde in der Gutenbergstraße aus einem in einer Hofeinfahrt geparkten PKW der Marke Opel ein Geldbeutel entwendet. Im Geldbeutel befanden sich neben dem Führerschein und Personalausweis, Geldkarten, eine Versichertenkarte sowie Bargeld. Es entstand ein wirtschaftlicher Schaden von 100 Euro. Das Polizeirevier Crailsheim bittet unter der Telefonnummer 07951 4800 um Hinweise zu dem Vorfall.

Schwäbisch Hall: Randalierer werfen Glasflaschen auf Kindergartengelände

Am Dienstagabend gegen 21:30 Uhr wurden in der Diakoniestraße drei Männer in Gewahrsam genommen, nachdem sie eine Vielzahl von Gläsern und Flaschen aus dem 8. Stockwerk eines Gebäudes auf das Gelände eines Kindergartens geworfen hatten. Dadurch wurde der Hof des Kindergartens und auch Spielgeräte mit Scherben übersät und somit vorerst unbenutzbar. Die Männer, im Alter von 19, 22 und 25 Jahren, standen beim Eintreffen der Polizei unter Alkoholeinfluss und zeigten sich unbeeindruckt von ihrem Verhalten und brüsteten sich sogar. Sie wurden daraufhin in Gewahrsam genommen, um weitere Störungen zu verhindern. Ein 19-Jähriger wurde aufgrund seiner Alkoholisierung zur Überwachung in die Notaufnahme gebracht, konnte diese aber wieder verlassen und wurde danach ebenfalls in Gewahrsam genommen.

