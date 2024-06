Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Otalbkreis: Eisautomat aufgebrochen und erheblich beschädigt - Aufgefahren

Aalen (ots)

Aalen: Aufgefahren

Hintereinander befuhren am Dienstag um 6:45 Uhr eine 26-jährige BMW-Lenkerin und ein 55-jähriger VW-Fahrer die Ebnater Steige (L1084) von Ebnat in Richtung Aalen. Aufgrund eines plötzlichen Rückstaus musste die vorausfahrende BMW-Lenkerin ihr Fahrzeug stark abbremsen. Der nachfolgende VW-Lenker bemerkte dies zu spät und fuhr auf den BWM auf. Hierbei wurde die 26-Jährige leicht verletzt. Sie musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3500 Euro.

Iggingen: Eisautomat aufgebrochen und erheblich beschädigt

Am Dienstag gegen 1:15 Uhr wurde ein 24h-Eisautomat, der in der Leinzeller Straße aufgestellt ist, durch einen bislang unbekannten Dieb aufgebrochen. Aus dem Automaten wurden etwa 250 Euro entwendet. Der Schaden, der an dem Automaten entstanden ist, wir jedoch auf etwa 12.000 Euro geschätzt. Hinweise auf den bislang unbekannten Dieb nimmt der Polizeiposten Leinzell unter der Rufnummer 07175/9219680 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell