Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Diebstähle, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Unfall und Unfallflucht

Aalen (ots)

Crailsheim: Diebstahl auf Schienen

Auf den Gleisen am alten Postweg wurde zwischen Mittwochnachmittag 14:00 Uhr und Montagabend 20:40 Uhr durch einen unbekannten Täter mit einem Schneidewerkzueg die Gummidichtung des Fensters eines Führerhauses durchtrennt. Anschließend wurden sowohl die Dichtung als auch die Fensterscheibe aus der Fassung genommen. Aus dem Gleisarbeitsfahrzeug wurde nichts entwendet. Jedoch wurde an dem außenliegenden Dieseltank festgestellt, dass die Abdeckung des Schlosses auf die Seite geschoben wurde. Demnach wird davon ausgegangen, dass der Täter im Führerhaus nach dem Schlüssel für den Dieseltank gesucht hat. Hinweise auf den flüchtigen Täter nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 4800 entgegen.

Crailsheim-Schüttberg: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Nach einem Streit mit der Familie wurde einem Beschuldigten am Montagabend um 21:30 Uhr ein Wohnungsverweis in der Oßhaldener Straße erteilt. Hierauf reagierte dieser aufbrausend und aggressiv. Im weiteren Verlauf beleidigte der 43-jährige eine Beamtin und wurde nach mehrfacher Aufforderung, dem Wohnungsverweis nachzugehen, festgehalten. Hiergegen wehrte er sich massiv und konnte mit erheblichen Kraftaufwand fixiert werden. Anschließend wurde dieser im Anschluss in Gewahrsam genommen.

Gailsdorf: Kennzeichendiebstahl

Zwischen Freitagmittag 11 Uhr Montagmorgen 7.30 Uhr wurde in der Beethovenstraße das vordere Kennzeichen eines Daimlers entwendet. Mögliche Zeugen werden gebeten sich beim Polizeiposten Gaildorf unter der Rufnummer 07971 95090 zu melden.

Untermünkheim: Unfallflucht

Ein unbekannter Sattelzug-Fahrer bog von der K 2573 auf die B19 nach links ab. Jedoch kam er nicht ganz um die Kurve und musste daher noch einmal rangieren. Beim Rangieren stieß er jedoch mit dem am Heck angebrachten roten Gabelstapler auf den hinter ihm stehenden LKW. Ein 48-jähriger Fahrer versuchte sich noch per Hupen und später durch Handbewegungen außerhalb des Fahrzeuges bemerkbar zu machen. Jedoch ohne Erfolg. Der unbekannte LKW setze nach dem erfolgreichen Abbiegen seine Fahrt in Richtung Schwäbisch Hall unerlaubt fort. An dem beschädigten LKW der Marke Daimler-Benz entstand ein Sachschaden von 8000 Euro. Hinweise auf den flüchtigen Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 4000 entgegen.

Schwäbisch Hall: Unfall durch Anhänger

Am Montag um 14 Uhr löste sich von einem Toyota der Anhänger, als er auf der Ramsbacher Straße in Richtung Altenhausener Straße unterwegs war. Bei einer leichten Ansteigung löste sich die Anhängerdeichsel vom Kupplungsknauf des Toyotas, da diese voraussichtlich nicht ordnungsgemäß eingerastet war. Der gelöste Anhänger kommt daraufhin nach rechts von der Fahrbahn ab und prallt gegen den ordnungsgemäß in einem Parkfeld geparkten Audi. Der PKW des 71-jährigen blieb unbeschädigt. An seinem Anhänger und dem geparkte Audi entstand ein Gesamtsachschaden von 2500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell