LPI-G: Sachbeschädigung an Fahrzeugen

Greiz (ots) - Greiz. Zwischen Freitag, 24.05.2024, und Samstag, 25.05.2024, wurden durch unbekannte Täter mehrere Hauseingangstüren in der Gehart-Hauptmann-Straße in Greiz mit schwarzer Farbe beschmiert. Durch die Polizeiinspektion Greiz wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung gegen Unbekannt eingeleitet. Es wird um sachdienliche Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 03661 6210 / Bezugs-Nr.: 0133728/2024 gebeten. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr