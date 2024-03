Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Vorläufige Festnahme nach Ladendiebstahl in Grabow

Fährtenhund findet Tatverdächtigen im Wald

Grabow (ots)

Am Samstag, den 16.03.2024, gegen 14:15 Uhr, teilte ein Mitarbeiter des Aldi-Marktes in Grabow der Polizei per Notruf mit, dass zwei männliche Personen den Markt mit einem Einkaufswagen voller Diebesgut verlassen hatten. Noch bevor sie von Mitarbeitern angesprochen werden konnten, hatten sie die erbeuteten Waren bereits in einen weißen VW-Touran verladen und den Tatort in unbekannte Richtung verlassen. Im Markt konnte eine Mittäterin festgehalten werden, die jedoch jegliche Angaben verweigerte. Die sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief zunächst erfolglos bis wenig später weitere Notrufe eingingen. Mehrere Anrufer teilten mit, dass ein weißer VW Touran mit polnischem Kennzeichen als Falschfahrer auf dem Standstreifen der BAB 14 an der Anschlussstelle Grabow unterwegs sei. Ein Funkstreifenwagen konnte den Touran wenige Minuten später auf einem an die Autobahn angrenzenden Acker feststellen. Hier hatte er sich offenbar festgefahren, nachdem er zuvor durch einen Wildzaun gebrochen war, um seine Flucht abseits der Autobahn fortzusetzen. Durch die eingesetzten Kräfte konnte ein Tatverdächtiger unmittelbar am Fahrzeug festgestellt und vorläufig festgenommen werden. Dem zweiten Tatverdächtigen gelang zunächst die Flucht zu Fuß in ein angrenzendes Waldstück. Um ihn in dem unübersichtlichen Gelände auffinden zu können, kamen schließlich der Polizeihubschrauber sowie ein Fährtenhund zum Einsatz. Dank des Fährtenhundes konnte der Flüchtige im Unterholz aufgespürt und ebenfalls vorläufig festgenommen werden. Der hinzugezogenen Kriminaldauerdienst aus Ludwigslust sicherte Spuren und stellte das Fahrzeug der Tatverdächtigen samt Diebesgut sicher. Bei dem Diebesgut handelt es sich um diverse 1-Kg Verpackungen mit Kaffeebohnen, diverse 500 g-Packungen mit gemahlenem Kaffee sowie mehrere Großpackungen Waschmittel. Nach einer ersten Rücksprache mit dem Mitarbeiter der Aldi-Filiale in Grabow stammt nur ein Teil der sichergestellten Dinge aus diesem Markt. Zur Klärung der Herkunft und des Tatablaufes kommt das Kriminalkommissariat Ludwigslust zum Einsatz. Ermittlungen wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Bandendiebstahls laufen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Schwerin, wurden die beiden Beschuldigten nach Beendigung aller Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Bei den beiden beschuldigten Männern handelt es sich um einen 35-jährigen rumänischen Staatsbürger und um einen 15-jährigen deutschen Staatsbürger. Die im Aldi-Markt festgehaltene Frau ist 33 Jahre alt und französische Staatsbürgerin. Es besteht der Verdacht, dass alle drei in Berlin gemeldeten Personen in einem Verwandtschaftsverhältnis zueinander stehen. Isabel Wenzel Polizeiführerin vom Dienst Polizeipräsidium Rostock Dezernat 1, Einsatzleitstelle

