Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Junge Männer leisten Widerstand nach Ruhestörung

Zwei Personen in Gewahrsam

Güstrow (ots)

Am Abend des 15.03.2024, gegen 23:30 Uhr, wurde die Polizei zu einer Ruhestörung an der Ahornpromenade in 18273 Güstrow gerufen. Mehrere Hinweisgeber hatten eine Gruppierung von ca. 10 Jugendlichen und jungen Erwachsenen dabei beobachtet, wie sie in einem öffentlichen Bereich laute Musik abspielten, die Ruhe der Anwohner störten und Glasflaschen umherwarfen. Als die Polizei eintraf, um die Situation zu klären und die Musikbox sicherzustellen, zeigten sich mehrere der Personen ausgesprochen angriffslustig gegenüber den Polizeibeamten. Ein junger Erwachsener (18 J.) verhielt sich besonders aggressiv, tätigte verfassungsfeindliche Ausrufe und wurde daraufhin in Gewahrsam genommen, um weitere Störungen zu verhindern. Dabei trat er die Beamten mehrfach. Die Situation verschärfte sich, als zwei weitere junge Erwachsene (18 und 19 J.) ebenfalls aggressiv wurden und sich den Anweisungen der Polizeibeamten widersetzten. Infolgedessen sah sich die Polizei gezwungen, Pfefferspray einzusetzen, um die Situation unter Kontrolle zu bringen. Anschließend wurden zwei der drei jungen Männer dem polizeilichen Gewahrsam zugeführt. Die Polizei nimmt zu diesem Vorfall mehrere Strafanzeigen wegen eines tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung, Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und wegen des Versuchs der Gefangenenbefreiung auf. Bei allen Tatverdächtigen handelt es sich um deutsche Staatsbürger. Kenneth Neubert Polizeikommissar Polizeihauptrevier Güstrow verantwortlich und Rückfragen an: Isabel Wenzel Polizeiführerin vom Dienst Polizeipräsidium Rostock Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell