Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Schwerer Raub in Güstrow mit Zeugenaufruf

Güstrow (ots)

Am Freitag, gegen 13:30 Uhr, kam es in der Güstrower Wendenstraße zu einem schweren Raub. Ein 16-jährige Jugendlicher wollte vor der dortigen Schule mit seinem Kleinkraftrad losfahren, als ihn ein unbekannter Mann plötzlich an der Kapuze festhielt. Der Unbekannte forderte ihn dann unter Vorhalt einer Waffe auf vom Motorrad abzusteigen. Aus Angst kam der Jugendliche schließlich der Forderung nach. Daraufhin stieg der Tatverdächtige auf das Kleinkraftrad und entfernte sich vom Tatort. Eine sofortige Nahbereichsfahndung führte weder zur Feststellung des Täters noch zum Auffinden des Motorrades. Durch den Geschädigten und die Zeugen wurde der Täter wie folgt beschrieben: - Schwarz gekleidet (vermummt) - Ca. 1,65m groß - Unter 30 Jahre alt Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen schweren Raubes eingeleitet. Wer Beobachtungen zur Tat gemacht hat oder Hinweise geben kann, meldet diese bitte an das Polizeihauptrevier Güstrow unter der Telefonnummer 03843/2660 oder jeder anderen Polizeidienststelle. Rebecca Klaus Polizeioberkommissarin Polizeihauptrevier Güstrow Isabel Wenzel Polizeiführerin vom Dienst Polizeipräsidium Rostock Dezernat 1, Einsatzleitstelle

