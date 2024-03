Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 14.03.2024 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Löwenstein: Frösche gestorben - Zeugen gesucht

Rund um den Bleichsee bei Löwenstein entdeckte eine Zeugin am Dienstag zahlreiche tote Frösche, denen offenbar die Schenkel herausgerissen wurden. Die Polizei hofft nun auf weitere Hinweisgeber, die Angaben dazu machen können, wie die Tiere zu Tode kamen. Hinweise nimmt die Abteilung Gewerbe/ Umwelt beim Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 entgegen.

Heilbronn-Frankenbach/ B39: Zeugen nach Unfall gesucht

Nach einem Verkehrsunfall in Heilbronn-Frankenbach am Mittwochmittag sucht die Polizei nach Zeugen. Der Fahrer eines weißen Alfa Romeo war gegen 13 Uhr mit seinem Fahrzeug auf der Saarbrückener Straße in Richtung Heilbronn unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen kam er aus bislang unbekannter Ursache nach links in den Gegenverkehr und prallte hier frontal gegen den VW-Tiguan eines 56-Jährigen. Dieser wurde wiederum auf einen dahinter befindlichen Opel geschoben. Die Fahrer des Alfa und des VW wurden durch den Zusammenstoß verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Laut Zeugenaussagen wich der Fahrer eines dunklen Daimler-Benz, welcher zuvor vor dem Tiguan fuhr, dem entgegkommenden Alfa-Fahrer aus um einen Zusammenstoß zu verhindern und bog zunächst in die Kaiserlauterner Straße hab. Die beiden männlichen Insassen waren beim Eintreffen der Polizei nicht mehr vor Ort. Da es sich jedoch um wichtige Zeugen zum Unfallhergang handelt, werden sie und weitere mögliche Zeugen des Unfalls gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 204060 beim Polizreirevier Böckingen zu melden. Die Höhe des Sachschadens wird auf 25.000 Euro geschätzt.

Gundelsheim: Fahrzeug von unbelehrbarem Verkehrssünder beschlagnahmt

Nachdem ein 24-Jähriger in jüngster Vergangenheit mehrfach wegen Verkehrsstraftaten in Erscheinung getreten war und trotz Fahrverbot am Dienstagabend am Straßenverkehr teilnahm, wurde nun sein Auto beschlagnahmt. Eine Streife des Polizeireviers Neckarsulm bemerkte gegen 18 Uhr, wie der junge Mann in seinem blauen Mercedes über die Bundesstraße 27 bei Gundelsheim steuerte. Da den Polizisten bekannt war, dass der 24-Jährige keinen Führerschein mehr besaß, wendeten sie das Streifenfahrzeug um den Mercedes und seinen Fahrer einer Kontrolle zu unterziehen. Der Mercedes-Fahrer versuchte sich daraufhin der Kontrolle zu entziehen und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung der Ortsmitte von Gundelsheim davon. Bei der Verfolgungsfahrt, die unter anderem über die Heilbronner Straße, die Bahnhofstraße, die Mühlstraße, bis in den Allmendweg und weiter in die Straße "Burghalde" führte, mussten Passanten, die mit einem Kinderwagen unterwegs waren dem Mercedes ausweichen um einen Zusammenstoß zu verhindern. Auch ein Jugendlicher, der mit seinem Fahrrad unterwegs war, wurde höchstwahrscheinlich von dem Mercedes gefährdet. Diese Zeugen, und weitere Personen, die am Dienstagabend von dem blauen Mercedes gefährdet wurden, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckarsulm zu melden. Der 24-Jährige konnte schließlich an seinem Zuhause von der Polizei angetroffen werden. Sein Fahrzeug wurde auf richterliche Anordnung hin beschlagnahmt. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07132 93710 entgegengenommen.

Eppingen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Nachdem ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Mittwochnachmittag in Eppingen ein einen Unfall verursachte und im Anschluss flüchtete, sucht die Polizei Zeugen. Die Besitzerin eines cremefarbenen Minis stellte ihr Fahrzeug gegen 14 Uhr in der Jahnstraße ab. Als sie um kurz vor 16 Uhr zu ihrem Auto zurückkam, stellte sie frische Beschädigungen an der Fahrzeugfront fest. Der Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07262 60950 beim Polizeirevier Eppingen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell