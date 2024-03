POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 14.03.2024 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Bad Mergentheim: Diebstahl eines verschlossenen E-Bikes - Zeugen gesucht

Am Mittwochnachmittag zwischen 14 Uhr und 15.30 Uhr entwendete ein Unbekannter ein verschlossenes E-Bike vom Fahrradstellplatz des Deutschorden-Gymnasiums in Bad Mergentheim. Während des Unterrichts in der Schule stellte ein Schüler sein E-Bike an den Fahrradstellplatz und sicherte es dort anhand eines Schlosses. Nach Schulschluss bemerkte der Schüler den Diebstahl des E-Bikes und des Schlosses. Das E-Bike ist giftgrün und gebraucht, hat die Marke Ansmann und besitzt einen aktuellen Wert von einer mittleren dreistelligen Summe. Die Polizei sucht nun Zeugen der Tat. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 54990 zu melden.

Bad Mergentheim: Diebstahl aus Handtasche

Am Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr entwendete ein unbekannter Täter ein medizinisches Gerät aus einer Handtasche in einem Bad Mergentheimer Lebensmittelmarkt in der Herrmann-von-Mitternacht-Straße. Die Geschädigte ließ ihre geöffnete Handtasche für einen Moment unbeobachtet in ihrem Einkaufswagen. In dieser Zeit wurde das Handgerät entwendet. Der Wert des Geräts liegt bei mehreren tausend Euro. Die Polizei weist darauf hin, dass Sie beim Einkaufen keine Wertgegenstände unbeaufsichtigt in Ihrem Einkaufswagen belassen sollten. Hinweise zum Täter nimmt das Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 54990 entgegen.

Wertheim: Verkehrsunfall mit drei Verletzten

Am Dienstagnachmittag gegen 16.30 Uhr kam es auf der Landesstraße 2310 bei Wertheim-Bestenheid zu einem Verkehrsunfall mit drei Verletzten. Eine 21-jährige PKW-Lenkerin ordnete sich auf der Linksabbiegespur ein und wollte auf die Straße "Am Stammholz" abbiegen. Hierbei übersah sie vermutlich den Fahrer eines VW, welcher in Richtung Wertheim unterwegs war, sodass es zu einem Unfall kam. Das Fahrzeug des VW-Fahrers kam hierbei von der Straße ab und rauschte gegen eine Straßenlaterne und einen angrenzenden Zaun. Beide Unfallbeteiligten sowie der Beifahrer im VW kamen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 20.000 Euro.

