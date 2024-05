Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Rechtsrockkonzert in Zeulenroda-Triebes verhindert

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes.

Die Thüringer Polizei hat in den Abendstunden des 24. Mai 2024 ein als Firmenfeier getarntes Rechtsrockkonzert in Zeulenroda-Triebes verhindert. Im Ergebnis entsprechender Aufklärungsmaßnahmen konnten potenzielle Teilnehmer sowie Musiker bereits im Vorfeld vom Veranstaltungsort abgewiesen werden. Die Landespolizeiinspektion Gera wurde dabei durch Einsatzkräfte der Landespolizeiinspektion Jena sowie der Thüringer Bereitschaftspolizei unterstützt. Straftaten wurden keine festgestellt, allerdings mehrere Platzverweise erteilt. Die am gleichen Abend stattgefundene 10. Kulturnacht Zeulenroda, welche in der Innenstadt von Zeulenroda gefeiert wurde, war hiervon unberührt und verlief ohne Vorkommnisse. <FS>

