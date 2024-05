Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Alkoholisierte Fahrradfahrer

Altenburg (ots)

Altenburger Land: Am 23.05.2024 stoppten Polizeibeamte gegen 21:25 Uhr ein Duo aus Fahrradfahrern, welches den Beamten in Schmölln in der Grenzstraße durch eine unsichere Fahrweise aufgefallen war. Bei der anschließenden Kontrolle stellten sie bei dem 39-jährigen Fahrradfahrer einen Atemalkoholwert von 1,98 Promille und bei dem 44-jährigen Fahrradfahrer einen Wert von 2,35 Promille. Mit beiden Fahrern wurde eine Blutentnahme durchgeführt und Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Gegen 23:20 Uhr wurde ein weiterer 53-jähriger Fahrradfahrer in Altenburg einer Verkehrskontrolle unterzogen worden, welcher in der Käthe-Kollwitz-Straße das Rotlicht einer Ampelanlage missachtet hatte. Ein anschließender Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 3,28 Promille. (CS)

