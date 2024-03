Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Polizei sorgt für Sicherheit

Am Freitag soll ein Mann in Ulm-Jungingen aus einem Transporter heraus Kindern Süßigkeiten angeboten haben. Der konnte schnell ermittelt werden.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilt, soll der Fahrer eines weißen Transporters gegen 14.10 Uhr in der Straße Im Zeitlett unterwegs gewesen sein. Eine Zeugin beobachtete, wie spielende Kinder von dem Mann aus dem Lieferwagen heraus angesprochen wurden und ihnen etwas angeboten hatte. Die Frau handelte richtig und sprach den Fahrer an. Der Mann, den sie in einem Alter von 30 - 40 Jahren beschrieben hatte, fuhr dann weiter. Später teilte die Zeugin den Sachverhalt der Polizei mit. Die nahm die Ermittlungen auf und konnte anhand des abgelesenen Münchner Kennzeichens den Fahrer des Mietfahrzeuges ermitteln. Der 37-Jährige Mann erschien wenig später auf der Dienststelle. Dabei gab er an, dass er den Kindern lediglich Süßigkeiten schenken wollte. Dies sei in seinem Heimatland Bosnien so üblich. Der Mann wurde angewiesen, dies zukünftig zu unterlassen. Derzeit gibt es keine Hinweise auf weitere Vorhaben des 37-Jährigen. Wie den Ermittlern bekannt wurde, hatten bereits besorgte Mütter im Bereich von Ulm-Jungingen in einer Whatsapp-Gruppe schon intensiv nach dem verdächtigen Transporter gefahndet.

Hinweis der Polizei: Im Internet unter www.polizei-ulm.de finden sie wichtige Hinweise zum Thema "Ansprechen von Kindern"

Natürlich ist es nachvollziehbar, dass Eltern und Erziehungsberechtigte beunruhigt sind, wenn Kinder erzählen, dass sie von Fremden aus Fahrzeugen heraus angesprochen wurden. Sie sollten, wenn Ihr Kind berichtet, von Fremden angesprochen worden zu sein, Folgendes beachten:

- Loben Sie Ihr Kind dafür, dass es sich Ihnen anvertraut hat. - Melden Sie den Vorfall der Polizei. Über den Notruf 110 erreichen Sie die Polizei rund um die Uhr. - Bereiten Sie Ihre Kinder auf solche Situationen vor. - Eltern können Verhaltensregeln für den Schulweg und die Freizeit festlegen. - Realitätsnahe Rollenspiele sollten aber auf jeden Fall vermieden werden, um Kinder nicht unnötig zu ängstigen.

++++0570492(AN)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell