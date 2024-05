Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall in Pausaer Straße

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes: Schwerverletzt wurde ein 85-Jähriger gestern (23.05.2024) Vormittag ins Krankenhaus gebracht, nachdem es zu einem Unfall in Zeulenroda-Triebes kam. Nach vorliegenden Informationen kollidierten kurz nach 10:00 Uhr ein Pkw Opel (Fahrerin 84) und der Krankenfahrstuhl mit dem 85-Jährigen in der Pausaer Straße miteinander, wobei der Senior mit seinem Krankenfahrstuhl auf der Landstraße unterwegs war. Ersthelfer kamen daraufhin zu Hilfe und wählten den Notruf. Die Pkw-Fahrerin blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Greizer Polizei ermittelt zum Unfallgeschehen. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell